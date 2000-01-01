27.05 13:40 MIGnews.com

4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы

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4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы в Тверии, сообщают СМИ.Медработники MDA эвакуировали ребенка в больницу Пория в состоянии средней тяжести. Отмечается, что мальчик находился в сознании.Старший медработник MDA Бецалель Лейбовиц рассказал о случившемся: "Когда мы приехали на место, нас повели к бассейну рядом с газоном, ребенок лежал в сознании и страдал от респираторного расстройства после того, как наглотался воды. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, и отправили в больницу."