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Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею | Фото:27.04 13:09   MIGnews.com

Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею

Родители молодого американского еврея, который умер через несколько дней после возвращения из Северной Кореи, подали в суд на режим Пхеньяна в четверг за предполагаемые пытки и убийство их сына.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

Синди и Фрэд Вомбиеры сказали в гражданском иске, поданном в окружной суд Вашингтона, что их сын был заключен в тюрьму КНДР после того, как он был вынужден признать, что он украл пропагандистский плакат, чтобы вывезти его в США в качестве трофея.

По данням издания, Отто Вомбиер уехал в Северную Корею как турист, но был арестован здесь 2-го января 2016 года и приговорен к пятнадцати годам лишения свободы якобы за попытку украсть важный государственный символ.

Родители молодого человека убеждены, что в Северной Корее их сына пытали.

Согласно информации издания, в родную страну Отто вернулся в коматозном состоянии и умер, так и не приходя в сознание.

В Пхеньяне заявили, что кома стала последствием употребления лекарства от ботулизма.

Уточняется, что в момент смерти Отто было 22 года.

Отметим, что об иске стало известно в то же время, когда американская сторона готовится к примирительному саммиту с руководством Северной Кореи.
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