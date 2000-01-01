Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею

Синди и Фрэд Вомбиеры сказали в гражданском иске, поданном в окружной суд Вашингтона, что их сын был заключен в тюрьму КНДР после того, как он был вынужден признать, что он украл пропагандистский плакат, чтобы вывезти его в США в качестве трофея.
По данням издания, Отто Вомбиер уехал в Северную Корею как турист, но был арестован здесь 2-го января 2016 года и приговорен к пятнадцати годам лишения свободы якобы за попытку украсть важный государственный символ.
Родители молодого человека убеждены, что в Северной Корее их сына пытали.
Согласно информации издания, в родную страну Отто вернулся в коматозном состоянии и умер, так и не приходя в сознание.
В Пхеньяне заявили, что кома стала последствием употребления лекарства от ботулизма.
Уточняется, что в момент смерти Отто было 22 года.
Отметим, что об иске стало известно в то же время, когда американская сторона готовится к примирительному саммиту с руководством Северной Кореи.