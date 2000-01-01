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27.04 09:25   MIGnews.com

Исраэль Кац фактически подтвердил удар по Дамаску

"Атака в Дамаске полностью соответствует политике Израиля"

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац в интервью радио Галей ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о взрывах в международном аэропорту Дамаска.

Кац, отвечая на вопрос корреспондента о ночном ударе по аэропорту сообщил: “Подобные действия полностью соответствуют принципам политики Израиля. В момент получения нами информации о попытке передачи оружия “Хизбалле” мы действуем. Это - наша красная черта, пересекать которую мы не позволим”.

На уточняющий вопрос корреспондента: “Вы подтверждаете, что Израиль нанес удар по аэропорту Дамаска?” Кац ответил: “Последней фразы я не говорил”.
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