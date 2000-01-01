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Сирия: ответ на атаку Израиля не заставит себя долго ждать 27.04 13:00   MIGnews.com

Сирия: ответ на атаку Израиля не заставит себя долго ждать

Офицер сирийской армии в интервью газете Al-Quds прокомментировал удар ВВС Израиля по международному аэропорту Дамаска.

Офицер заявил: “Ответ на израильский удар по аэропорту Дамаска не заставит себя долго ждать”. Офицер заявил, что аэропорт “продолжает функционировать в нормальном режиме”.

Официальное агентство SANA распространило заявление, в котором говорится, что международный аэропорт Дамаска был атакован израильтянами “в отчаянной попытке поднять мораль террористических групп”.

По сообщениям в арабских сетях, сирийским военным объектам на территории аэропорта причинен значительный ущерб.
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