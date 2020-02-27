Коронавирус в Калифорнии: под наблюдением – тысячи человек
В американском штате Калифорния 8400 человек попали под наблюдение медиков спустя сутки с того момента, когда был подтвержден первый случай заражения смертоносным коронавирусом.
По словам губернатора Гэвина Ньюсома, официально на данный момент подтверждено лишь 33 случая передачи COVID-19, передает CNBC.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний понятия не имеют, каким образом пациентка из округа Солано смогла подхватить заразу, ведь она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала. Инфицированную госпитализировали в медицинский центр UC Davis в Сакраменто.
"Ситуация на данный момент – нестабильная. Однако я хочу подчеркнуть, что риск для американцев остается низким. На сегодняшний день количество подтвержденных случаев ограничено", – сказала директор Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния, доктор Соня Энджелл.
По словам Ньюсома, пять из 33 пациентов, которые дали положительный результат на коронавирус, покинули штат. Губернатор штата не уточнил, были ли эти граждане пассажирами лайнера Diamond Princess, который протоял на карантине у побережья Японии.
"У нас есть лишь несколько сотен наборов для тестирования. Этого недостаточно для необходимой диагностики для непосредственного решения этой проблемы", – подчеркнул губернатор штата.