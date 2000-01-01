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Фото: pixabay27.02 18:50   MIGnews.com

Пехотинца ЦАХАЛа признали виновным в изнасиловании военной

Военный суд в Яффо признал пехотинца ЦАХАЛа виновным в изнасиловании военнослужащей.

Во вторник, 27 февраля, суд вынес обвинительный вердикт по делу бойца пехотного батальона ЦАХАЛа, который был арестован в июле прошлого года по подозрению в изнасиловании военнослужащей.

Боец также был признан виновным в совершении развратных действий в отношении девушки-солдата.

Подозреваемый отрицал обвинения против него, утверждая, что вступил в половые отношения с девушкой по обоюдному согласию.

Инцидент произошел в июне 2017 года в частном доме, когда двое молодых людей находились в отпуске.
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