27.02 18:50 MIGnews.com

Пехотинца ЦАХАЛа признали виновным в изнасиловании военной

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Военный суд в Яффо признал пехотинца ЦАХАЛа виновным в изнасиловании военнослужащей.Во вторник, 27 февраля, суд вынес обвинительный вердикт по делу бойца пехотного батальона ЦАХАЛа, который был арестован в июле прошлого года по подозрению в изнасиловании военнослужащей.Боец также был признан виновным в совершении развратных действий в отношении девушки-солдата.Подозреваемый отрицал обвинения против него, утверждая, что вступил в половые отношения с девушкой по обоюдному согласию.Инцидент произошел в июне 2017 года в частном доме, когда двое молодых людей находились в отпуске.