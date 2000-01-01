27.02 09:11 MIGnews.com
Российская авиация бомбит про-турецких мятежников
По сообщениям в социальных сетях, резко обострилась ситуация вокруг сирийского города эль-Баб.
Город, после ожесточенных боев взят турецкой армией и союзными ей про-турецкими милициями в рамках операции “Щит Евфрата”.
Одновременно, к городу вышли части сирийской армии. Сирийская армия укрепилась в Тадиф, в одном километре от эль-Баб.
Про-турецкие мятежники атаковали силы режима в Тадиф. Уничтожены два танка, убиты 22 сирийских солдата.
В ответ по позициям мятежников нанесла удары российская авиация. По другой информации, мятежников бомбили самолеты ВВС Сирии.
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