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Ученые назвали виды животных, которые вымрут до конца века | Фото: Thinkstock27.02 22:20   MIGnews.com

Ученые назвали животных, которые вымрут до конца века

Биологи назвали виды животных, которые вымрут до конца века.

По словам ученых, один из пяти ныне существующих видов животных вымрет до конца XXI века по разным причинам. Об этом пишет Polit.info со ссылкой на результаты исследования.

Например, тигры и носороги все чаще становятся жертвами браконьеров. Разрушено множество коралловых рифов, уже уничтожено множество видов рыб с морского дна. Также на Земле с огромной скоростью разрушается экосистема, а вслед за ней исчезают различные микроорганизмы.

Исследователи уверяют, что если люди и дальше продолжат так бездумно относиться к планете, то буквально через 70-80 лет на Земле не останется и половины животных, о которых мы сейчас знаем.
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