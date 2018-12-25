26.12 07:01 MIGnews.com

Израиль атаковал "Хизбаллу" в районе Дамаска

صواريخ الدفاعات الجوية السورية لحضه تعاملها مع العدوان الصهيوني الجبان فوق سماء #دمشق pic.twitter.com/uCfVfdcq35 — Escobar ⚓ (@escobar__007) December 25, 2018

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Высокопоставленный американский источник сообщил корреспонденту журнала Newsweek о том, что в результате удара ВВС по Дамаску, который арабская пресса приписывает ЦАХАЛу, пострадали несколько командиров “Хизбаллы”.Удар был нанесен по аэропорту в Дамаске через несколько минут после того, как командиры “Хизбаллы” погрузились в иранский самолет.Newsweek также сообщает, что целью атак были иранские военные склады, на которых хранились сверхсовременные системы наведения по GPS, предназначенные для установки на ракеты.Между тем, государственные СМИ Сирии подтвердили факт атаки, и то, что был нанесен удар по складам. Также сообщается о том, что были ранены три сирийских солдата.Между тем, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что минувшей ночью была сбита сирийская зенитная ракета. Жители Биньямины и Кейсарии слышали громкий взрыв.Сирийские СМИ сообщают о том, что атака в Дамаске была продолжительной. Аэропорт был атакован из воздушного пространства Ливана.Сирийский сайт Sham сообщает о том, что были атакованы позиции армии Асада и шиитских милиций. Он также сообщает об убитых и раненых с сирийской стороны. Удары были нанесены по позициям и центрам в аль-Кисва, а-Димас и Джамария. Также атакована база10-й сирийской дивизии в Катана.Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что Израиль нанес удары по трем целям в районе Дамаска. Целями были склады “Хизбаллы”.Российское агентство Спутник сообщает о том, что сирийские ПВО сбили восемь израильских ракет.