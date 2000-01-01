Ракеты упавшие в Кинерете были выпущены ISIS

ЦАХАЛ опубликовал первоначальные результаты расследования инцидента с обстрелом севера Израиля вечером 25 июля.
По данным ЦАХАЛа, в Кинерет упали две ракеты “Град”
Радиус действия ракет составляет 40 километров. ЦАХАЛ предполагает, что ракеты были выпущены в рамках войны между террористами и режимом Асада.
ЦАХАЛ расследует причины того, что не был осуществлен перехват ракет, и проверяет заново покрытие территории близ северной границы батареями ПРО.
Остатки ракет до сих не обнаружены.
Местные жители и отдыхающие сообщают, что на берег после взрывов выкинута мертвая рыба. Один из очевидцев говорит: “Что-то упало в воду и поднялся большой столб воды. Я думал, что у меня - галлюцинации. Это было относительно близко от берега”.
Другой очевидец говорит: “Мы услышали свист, потом еще свист. Ракеты упали в 50 метрах от берега”.
Сирены ракетной тревоги прозвучали на Голанскими высотами в 17:10. Поздно вечером 25 июля ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам на сирийских Голанских высотах, из которых были выпущены ракеты.