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Ракеты упавшие в Кинерете были выпущены ISIS 26.07 06:58   MIGnews.com

Ракеты упавшие в Кинерете были выпущены ISIS

ЦАХАЛ опубликовал первоначальные результаты расследования инцидента с обстрелом севера Израиля вечером 25 июля.

По данным ЦАХАЛа, в Кинерет упали две ракеты “Град”

Радиус действия ракет составляет 40 километров. ЦАХАЛ предполагает, что ракеты были выпущены в рамках войны между террористами и режимом Асада.

ЦАХАЛ расследует причины того, что не был осуществлен перехват ракет, и проверяет заново покрытие территории близ северной границы батареями ПРО.

Остатки ракет до сих не обнаружены.

Местные жители и отдыхающие сообщают, что на берег после взрывов выкинута мертвая рыба. Один из очевидцев говорит: “Что-то упало в воду и поднялся большой столб воды. Я думал, что у меня - галлюцинации. Это было относительно близко от берега”.

Другой очевидец говорит: “Мы услышали свист, потом еще свист. Ракеты упали в 50 метрах от берега”.

Сирены ракетной тревоги прозвучали на Голанскими высотами в 17:10. Поздно вечером 25 июля ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам на сирийских Голанских высотах, из которых были выпущены ракеты.




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