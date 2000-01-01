26.07 06:58 MIGnews.com

Ракеты упавшие в Кинерете были выпущены ISIS

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ЦАХАЛ опубликовал первоначальные результаты расследования инцидента с обстрелом севера Израиля вечером 25 июля.По данным ЦАХАЛа, в Кинерет упали две ракеты “Град”Радиус действия ракет составляет 40 километров. ЦАХАЛ предполагает, что ракеты были выпущены в рамках войны между террористами и режимом Асада.ЦАХАЛ расследует причины того, что не был осуществлен перехват ракет, и проверяет заново покрытие территории близ северной границы батареями ПРО.Остатки ракет до сих не обнаружены.Местные жители и отдыхающие сообщают, что на берег после взрывов выкинута мертвая рыба. Один из очевидцев говорит: “Что-то упало в воду и поднялся большой столб воды. Я думал, что у меня - галлюцинации. Это было относительно близко от берега”.Другой очевидец говорит: “Мы услышали свист, потом еще свист. Ракеты упали в 50 метрах от берега”.Сирены ракетной тревоги прозвучали на Голанскими высотами в 17:10. Поздно вечером 25 июля ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам на сирийских Голанских высотах, из которых были выпущены ракеты.