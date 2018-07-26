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Штурм границы в Сеуте - 150 пострадавших 26.07 14:55   MIGnews.com

Штурм границы в Сеуте - 150 пострадавших

В четверг, 26 июля, группа из почти 600 нелегальных беженцев принялась штурмовать приграничный забор, отделяющий Марокко от испанского анклава Сеута.

Сообщается, что эта попытка штурма стала одной из самых многочисленных и жестоких за последние несколько месяцев.

Штурм пришелся на самую незащищенную часть ограждения – там нет камер, его длина 8 км, а высота чуть больше 6 м.

В результате ранения получили 22 правоохранителей, пишет El Pais. Кроме того, сообщается о 132 пострадавших мигрантах, 11 из которых были доставлены в больницу с ранениями, полученными в результате падения с забора.

Были задержаны сотни мигрантов - их вернут в Марокко. Мигрантов, которым удалось перебраться через забор, а таких в Красном кресте насчитали 592, отправили в центр временного размещения мигрантов.


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