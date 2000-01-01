26.07 12:44 MIGnews.com
В Британии зафиксировали высокий уровень антисемитизма
Главная британская организация по наблюдению за антисемитизмом зафиксировала 727 тревожных инцидентов в первой половине 2018 года.
Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что это второй по величине рекорд по уровню антисемитской активности.
Между тем, согласно отчету благотворительной организации Community Security Trust, уровень антисемитизма снизился на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В первой половине 2017 года было зарегистрировано 786 инцидентов, связанных с антисемитизмом, и это был абсолютный рекорд с начала ведения наблюдения.
В течение прошлого года было зарегистрировано в общей сложности 1414 случаев антисемитизма, что является высоким показателем.
Отметим, что британские СМИ
посвятили беспрецедентное внимание антисемитизму с 2015 года, после избрания Джереми Корбина главой лейбористкой партии, который назвал ХАМАС и "Хизбаллу" своими друзьями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии