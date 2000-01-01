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Полиция Лиона ищет террориста, оставившего бомбу на улице | Фото:27.05 06:45   MIGnews.com

Полиция Лиона ищет террориста, оставившего бомбу на улице

В субботу, 25 мая, полиция начала поиски за человеком, который оставил бомбу на пешеходной торговой улице в центральном французском городе Лионе в пятницу, в результате чего было ранено 13 человек, включая 10-летнюю девочку. Девяносто полицейских следователей при поддержке 30 научных сотрудников и техников, а также местной полиции разыскивали мужчину, которого видели в камерах безопасности около 17:30.

Об этом в пятницу журналистам в Париже заявил прокурор по борьбе с терроризмом Реми Хейц.

Французская полиция смогла отследить движения человека, которому, казалось, было около 30 лет, за 10 минут до нападения и до сих пор пытается его опознать. У него был велосипед, солнечные очки и кепка. Полиция обнаружила, что злоумышленник использовал триацетон трипероксид или ТАТП, мощное самодельное взрывное устройство.




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