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Британия бомбит ISIS ракетами `с любовью из Манчестера` 26.05 08:33   MIGnews.com

Британия бомбит ISIS ракетами "с любовью из Манчестера"

После теракта на концерте Арианы Гранде в британском Манчестере, ответственность за который взяла на себя террористическая организация ISIS, в соцсетях появилась фотография своеобразного "ответа" – ракеты Paveway с подписью "С любовью из Манчестера".

Такие снаряды находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил (RAF) Великобритании, которые в рамках международной коалиции участвуют в авианалетах на позиции "Исламского государства" в Сирии.

Британия бомбит ISIS ракетами `с любовью из Манчестера`

На фоне многочисленных спекуляций и заявлений, что этот снимок фейк, британские ВВС решили, все-таки, подтвердить, что фотография настоящая.

"RAF могут подтвердить подлинность фотографии. Пожелание в сообщении, написанном на снаряде, понятно. Оно имело место быть в королевских ВВС, поэтому лицо, ее его оставившее не будет принято к совершению боевых задач", - цитирует Telegraph источники в ВВС.

Отмечается, что сняряд с "пожеланием" был сфотографирован в одном и самолетов на авиабазе Кипра.
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