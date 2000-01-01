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ООН призывает Израиль отменить депортацию Омара Шакира | Фото: AFP26.04 07:24   MIGnews.com

ООН призывает Израиль отменить депортацию Омара Шакира

Высокопоставленные представители ООН по правам человека в четверг призвали Израиль отменить свое решение о депортации руководителя американской неправительственной организации Human Rights Watch, предупредив, что это решение "угрожает исследованиям и свободе выражения мнений для всех, а также тревожное сопротивление открытым дебатам".

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

В заявлении, опубликованном офисом Верховного комиссара ООН по правам человека, официальные лица утверждают, что решение о выдворении Омара Шакира, похоже, "напрямую связано с его защитой прав человека и не имеет никакого отношения к утверждению о незаконном поведении".

Они назвали это решение "нарушением прав правозащитников в Израиле и на оккупированной палестинской территории".

С заявлением выступили Майкл Линк, специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинской территории, Мишель Форст, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, и Дэвид Кэй, специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и выражение.

Напомним, на прошлой неделе израильский суд поддержал депортацию Шакира и постановил, что он должен покинуть страну в течение двух недель. Окружной суд Иерусалима отклонил апелляцию активиста, заявив, что его позиция относительно израильских поселений в Иудее и Самарии может считаться актом бойкота в отношении Еврейского Государства.

В 2017 году Еврейское Государство приняло закон, запрещающий въезд любому иностранцу, который "сознательно выступает с публичным призывом бойкотировать Израиль".


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