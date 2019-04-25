Экоактивисты перекрыли Тауэрский мост в Лондоне

Экологические протесты, которые охватили в последние дни британскую столицу, похоже, что набирают обороты. Так, в четверг климатические активисты заблокировали вход на биржу и перекрыли Тауэрский мост.
По данным издания, манифестанты перекрыли вход на биржу Goldman Sachs Group Inc. и Банк Англии, нацелившись на финансовый район города, демонстрируя свою борьбу с глобальным потеплением.
Отмечается, что вчера утром демонстранты со свистками, мегафонами и барабанами остановили движение возле офисов Голдмана на Флит-стрит.
В ходе беспорядков правоохранители задержали по меньшей мере семь человек.
За восемь дней протестов полиция арестовала более 1000 участников маршей в защиту климата Земли. От протестующих полностью очищены Оксфорд-Стрит и Площадь Парламента.
Напомним, во вторник в рамках массового протеста против глобального потепления сотни человек легли на пол в Музее естествознания британской столицы, притворившись мертвыми. Как известно, организаторами акции являются представители движения "Восстания против вымирания".