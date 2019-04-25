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Экоактивисты перекрыли Тауэрский мост в Лондоне | Фото: Twitter26.04 10:10   MIGnews.com

Экоактивисты перекрыли Тауэрский мост в Лондоне


Экологические протесты, которые охватили в последние дни британскую столицу, похоже, что набирают обороты. Так, в четверг климатические активисты заблокировали вход на биржу и перекрыли Тауэрский мост.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает Bloomberg.

По данным издания, манифестанты перекрыли вход на биржу Goldman Sachs Group Inc. и Банк Англии, нацелившись на финансовый район города, демонстрируя свою борьбу с глобальным потеплением.

Отмечается, что вчера утром демонстранты со свистками, мегафонами и барабанами остановили движение возле офисов Голдмана на Флит-стрит.

В ходе беспорядков правоохранители задержали по меньшей мере семь человек.

За восемь дней протестов полиция арестовала более 1000 участников маршей в защиту климата Земли. От протестующих полностью очищены Оксфорд-Стрит и Площадь Парламента.

Напомним, во вторник в рамках массового протеста против глобального потепления сотни человек легли на пол в Музее естествознания британской столицы, притворившись мертвыми. Как известно, организаторами акции являются представители движения "Восстания против вымирания".


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