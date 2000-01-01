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Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды | Фото: Thinkstock26.04 20:49   MIGnews.com

Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды

В прошлом году уровень преступности среди мигрантов в Германии вырос более чем на 50 %, согласно новым данным, которые вызывают обеспокоенность, а ультраправые могут воспользоваться этой проблемой в преддверии сентябрьских выборов.

По оценкам министерства внутренних дел, число предполагаемых преступлений, совершенных беженцами, просителями убежища и нелегальными иммигрантами, увеличилось до 174,438 в 2016 году - на 52,7 %.

"Это не то, что следует замалчивать. Те, кто совершают серьезные правонарушения, теряют право на пребывание здесь", - сказал министр внутренних дел Томас де Мезьер, представив цифры.

Преступления со стороны мигрантов "увеличились непропорционально", даже когда был принят во внимание огромный приток мигрантов в Германию в рамках политики "открытых дверей" Ангелы Меркель, как отметил министр.

Однако глава МВД сказал, что все мигранты не должны обвиняться в преступлениях меньшинства: "Мы не можем допустить, чтобы все беженцы, живущие среди нас, подвергались общим подозрениям. Подавляющее большинство живет с нами и придерживается наших правил и ценностей".

Согласно этим данным, большинство преступлений совершаются рецидивистами. Беженцы, бежавшие от гражданской войны в Сирии, статистически менее склонны совершать преступления, чем отвергнутые просители убежища и нелегальные иммигранты из других стран.

Самый высокий уровень преступности был среди мигрантов с Балкан, Марокко, Алжира и бывшего Советского Союза, у которых мало шансов получить убежище.
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