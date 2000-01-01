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Десятки тысяч израильских пользователей атакованы в сети | Фото: Thinkstock26.04 12:35   MIGnews.com

Десятки тысяч израильских пользователей атакованы в сети

Компания компьютерной безопасности ESET идентифицировала в последние несколько дней волну атак против израильских пользователей на сайтах стриминг видео.

Вирус JS / Chromex.Submelius устанавливается в качестве расширения к браузеру Chrome. Вирус загружается через легитимное окно Google Play, созданное под фейковым профилем. Вирус приводит к созданию замкнутого кольца постоянно открывающихся новых окон браузера с навязчивой рекламой, предложениями установить антивирусы и различные приложения, предложениями заработать деньги в интернете и т.п.

Заражение JS / Chromex.Submelius составило 25% от всех заражений компьютеров в Израиле на прошлой неделе.
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