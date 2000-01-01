26.02 19:15 MIGnews.com

Китай больше не лидер по числу новых случаев коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, 26 февраля, что ежедневно больше новых случаев коронавируса регистрируется за пределами Китая."Вчера число новых случаев, зарегистрированных за пределами Китая, впервые превысило число новых случаев в Китае", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус в интервью с дипломатами в Женеве. Число новых случаев заболевания в Китае во вторник составило 411, а зарегистрированных за пределами страны - 427.Правительства во всем мире борются за предотвращение распространения нового коронавируса после вспышки в Италии, Иране и Южной Корее.Тедрос сказал, что "внезапное увеличение числа случаев" в этих странах "вызывает глубокую обеспокоенность", добавив, что группа ВОЗ посетит Иран в эти выходные, чтобы оценить ситуацию.Тем не менее, Китай остается самой пострадавшей страной от эпидемии. Тут было зарегистрировано 78 190 случаев COVID-19, в том числе 2718 смертей. В других 37 странах - 2790 случаев и 44 смерти.Со 2 февраля вспышка в Китае пошла на спад.В своей речи в среду Тедрос признал, что увеличение числа случаев за пределами Китая уже напоминает пандемию."Мы не должны слишком стремиться объявить о пандемии", - сказал он, подчеркнув, что такая декларация может "сигнализировать о том, что мы больше не можем сдержать вирус, что не соответствует действительности"."Мы находимся в борьбе, которую можно выиграть, если мы будем делать правильные вещи". Но он настаял на том, что ВОЗ без колебаний объявит о пандемии, "если это будет точное описание ситуации".