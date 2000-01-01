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Фото: Скриншот с сайта 1tv.ru 27.02 03:08   MIGnews.com

Российский телеканал выдал кадр из игры, как досье из Сирии

Российский первый канал выдал кадр геймплея из компьютерной игры ArmA 3, как военное досье из Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по дистрибуции Bohemia Interactive Ота Вертятко.

Отмечается, что СМИ сделало это без какого либо согласования с разработчиком шутера.

"Мы не давали какого-либо разрешения на использование материала из нашей игры таким образом", - сказал он, добавив, что в компании намерены начать разбирательство по этому поводу.

Кадры из ArmA 3 были показаны в праздничном выпуске программы "Воскресное время", приуроченном ко Дню защитника Отечества. Фрагменты из шутера показывали в части, которая была посвящена погибшему при выполнении боевого задания в Сирии Александру Прохоренко.

В сюжете утверждается, что россиянин, получивший посмертно звания Героя России, в марте 2016 года наводил на цели отечественные самолеты в Сирии. При этом на экране было изображение из игры с надписью "Досье. Сирия".

ArmA 3 – это компьютерная игра в жанре тактический шутер с ролевыми элементами. Она вышла в 2013 году, ее разработала компания Bohemia Interactive Studio для платформ Microsoft Windows и Linux 1.
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