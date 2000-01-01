Вирус-убийца вырвался из лаборатории, связанной с биооружием
Эпидемия смертоносного коронавируса, распространяющаяся с невероятной скоростью по всему миру, могла возникнуть в одной из двух уханьских лабораторий, связанных с секретной программой биологического оружия в Китае.
Такое мнение выразил бывший офицер израильской военной разведки Дани Шохам, передает The Washington Times.
"Некоторые лаборатории в Уханьском институте вирусологии, вероятно, занимались исследованиями и разработками китайского биологического оружия, по крайней мере, по совместительству", – рассказал Шохам.
По его словам, работа над оружием проводится в рамках двойного военно-гражданского исследования и является засекреченной. В прошлом Уханьский институт изучал коронавирусы, в том числе штамм, вызывающий острый респираторный синдром, или SARS, вирус гриппа H5N1, японский энцефалит и денге. Исследователи также изучали микроб, вызывающий сибирскую язву.
"В принципе, проникновение вируса наружу может происходить либо в виде утечки, либо в виде незаметного заражения человека, который обычно выходит из соответствующего учреждения. Это могло быть в случае с Институтом вирусологии Ухани, но пока что нет никаких доказательств", – добавил он.
Тем не менее, Шохам отметил, что институт вирусологии в Ухане использует самые строгие стандарты безопасности для предотвращения распространения самых опасных и экзотических вирусов.
Еще одним местом распространения коронавируса, по его словам, может быть Уханьский институт биологических продуктов, открытый в 1993 году. Это гражданское учреждение, связанное с китайским оборонным предприятием и считается участником китайской программы по биологическому оружию.
Лаборатория находится примерно в 20 милях от рынка Хунань, который, по сообщениям властей, может быть источником распространения вируса.