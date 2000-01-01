Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Вирус-убийца вырвался из лаборатории, связанной с биооружием | Фото:26.01 09:44   MIGnews.com

Вирус-убийца вырвался из лаборатории, связанной с биооружием

Эпидемия смертоносного коронавируса, распространяющаяся с невероятной скоростью по всему миру, могла возникнуть в одной из двух уханьских лабораторий, связанных с секретной программой биологического оружия в Китае.

Такое мнение выразил бывший офицер израильской военной разведки Дани Шохам, передает The Washington Times.

"Некоторые лаборатории в Уханьском институте вирусологии, вероятно, занимались исследованиями и разработками китайского биологического оружия, по крайней мере, по совместительству", – рассказал Шохам.

По его словам, работа над оружием проводится в рамках двойного военно-гражданского исследования и является засекреченной. В прошлом Уханьский институт изучал коронавирусы, в том числе штамм, вызывающий острый респираторный синдром, или SARS, вирус гриппа H5N1, японский энцефалит и денге. Исследователи также изучали микроб, вызывающий сибирскую язву.

"В принципе, проникновение вируса наружу может происходить либо в виде утечки, либо в виде незаметного заражения человека, который обычно выходит из соответствующего учреждения. Это могло быть в случае с Институтом вирусологии Ухани, но пока что нет никаких доказательств", – добавил он.

Тем не менее, Шохам отметил, что институт вирусологии в Ухане использует самые строгие стандарты безопасности для предотвращения распространения самых опасных и экзотических вирусов.

Еще одним местом распространения коронавируса, по его словам, может быть Уханьский институт биологических продуктов, открытый в 1993 году. Это гражданское учреждение, связанное с китайским оборонным предприятием и считается участником китайской программы по биологическому оружию.

Лаборатория находится примерно в 20 милях от рынка Хунань, который, по сообщениям властей, может быть источником распространения вируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:23
"Яир Голан сумел ни разу не назвать нас нацистами"
09:05
Коронавирус: Франция и США эвакуируют граждан из Уханя
08:44
За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров
08:26
Амир Перец обратился к Трампу: не вмешивайтесь в выборы
08:10
Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло
08:08
"ЦАХАЛ уже давно не хочет побеждать"
07:51
Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии
07:36
Ганц вылетел в Вашингтон  
07:20
El Al меняет пассажирам билеты в Китай без доплаты
07:14
В ответ на атаку ЦАХАЛа - массовый запуск воздушных шаров
07:01
В больнице Сорока - четвертый суицид врача за 1,5 года
06:50
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по цели ХАМАСа
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:05
Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus