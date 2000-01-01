25.12 21:45 MIGnews.com

Видео: сирены включились во время выступления Нетаниягу

נתניהו מפונה מהכנס באשקלון בגלל צבע אדום, תוך כמה זמן נראה שמחה לאיד כאילו שהטילים מכוונים רק אליו? pic.twitter.com/EdgdNx07NZ — ניסים שרי (@nisimshery) 25 декабря 2019 г.

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В среду вечером, 25 декабря, в приграничных городах Газы прозвучали сирены противоракетной тревоги "красный сигнал", прервавшие речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Нетаниягу в это время выступал с речью на конференции праймериз в "Ликуде" в Ашкелоне. Премьер-министра вывели со сцены и немедленно доставили в бомбоубежище. Министры партии и депутаты остались в зале, а министр культуры и спорта Мири Регев заняла место Нетаниягу на сцене, выступив с собственной речью.Местные жители сообщили, что видели несколько перехватов "Железного Купола" над городом.Аналогичный инцидент произошел в сентябре, за неделю до второго тура выборов в Израиле.