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Видео: сирены включились во время выступления Нетаниягу | Фото:25.12 21:45   MIGnews.com

Видео: сирены включились во время выступления Нетаниягу

В среду вечером, 25 декабря, в приграничных городах Газы прозвучали сирены противоракетной тревоги "красный сигнал", прервавшие речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Нетаниягу в это время выступал с речью на конференции праймериз в "Ликуде" в Ашкелоне. Премьер-министра вывели со сцены и немедленно доставили в бомбоубежище. Министры партии и депутаты остались в зале, а министр культуры и спорта Мири Регев заняла место Нетаниягу на сцене, выступив с собственной речью.

Местные жители сообщили, что видели несколько перехватов "Железного Купола" над городом.

Аналогичный инцидент произошел в сентябре, за неделю до второго тура выборов в Израиле.




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