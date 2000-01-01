"Хайль Гитлер!" во время интервью с раввином

Корреспондент Arutz Sheva Йони Кемпински в понедельник, 25 ноября, брал интервью в синагоге Бейт-Яаков в Женеве, Швейцария, у раввина Моше Лебеля на Европейской конференции о положении евреев в стране.
Во время интервью, на заднем плане, неизвестный прирвал интервью выкриком "Хайль Гитлер!", который он адресовал раввину и корреспонденту.
После инцидента раввинов попросили вернуться в синагогу.
Раввин Лебель прокомментировал инцидент, сказав: "Снаружи поступают антисемитские призывы, и внутри мы обсуждаем, как решать эти проблемы. Мы укрепляем общины и надеемся на Господа, что общины будут сильными и смогут противостоят этому".