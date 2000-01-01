25.07 17:16 MIGnews.com

Арабы устроили пожар в Кармей-Цур, три дома пострадало

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Арабы забросали поселение Кармей-Цур коктейлями Молотова, что стало причиной пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа в среду, 25 июля.Полиция и пожарная бригада пытаются потушить огонь. В результате инцидента ущерб был нанесен трем домам. Жители поселения были эвакуированы. Никто из них не пострадал.Ране предполагалось, что арабы из Хеврона запустили в сторону поселения шары с зажигательной смесью.Отметим, сегодня зафиксирован самый жаркий день лета в Израиле. Не менее десяти сильных пожаров произошло в среду, 25 июля, в разных районах страны. Ситуацию осложняют низкая влажность воздуха и ветры, усиливающие распространение огня.На границе с Газой произошло три возгорания в дневные часы. Один из пожаров в лесу Беэри, предположительно был вызван упавшим на территорию огненным шаром, который запустили террористы из сектора.Также возгорания были зафиксированы на севере в Яар Ахиеуд, в центре в Яар-Хоршим в Шароне к востоку от Герцлии и на юге в нескольких местах в Западном Негеве.