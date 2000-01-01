Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












flickr/Gabi Agu25.07 16:50   MIGnews.com

Британца судят за попытку сжечь 250-летнюю синагогу

Жителю английского города Эксетер предъявили обвинения в поджоге и попытке подвергнуть опасности жизни других людей. К такому решению пришли в суде главного города графства Девоншир.

Отмечается, что 51-летний Тристан Морган пытался сжечь старинную синагогу, построенную в 1764 году. Синагога, которой уже более 250 лет – третья древнейшая синагога Британии. Преступление, совершенное подозреваемым было зафиксировано на камеры наблюдения. Он облил здание зажигательной смесью и пытался поджечь его.

Инцидент произошел в минувшую субботу. В результате происшествия синагоге был нанесен незначительный ущерб.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:56
НДИ требует принять закон о смертной казни террористам
17:50
Возьмите чемпионов
17:35
Революция или рычаг давления? Битва вокруг корзины лекарств
17:01
В результате теракта в Пакистане погибло более 30 человек
16:25
Хорваты поиздевались над Беер Шевой
16:04
СМИ: Британия не имеет средств на закупку вооружения
16:04
Беннет: друзы – наши братья
15:40
Аэропорт Ганновер заработал
15:10
Подробности из первых уст - Роули об отравлении Новичком  
15:07
ЦАХАЛ назвал имя солдатки, сбившей сирийский Су-22
14:46
Национальный закон поднял бурю среди офицеров-друзов
14:22
"Ликуд" теряет поддержку электората
14:10
Nord Stream 2: начались работы под Люблином
13:56
Умер последний сбежавший из Освенцима узник
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus