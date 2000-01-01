25.07 16:50 MIGnews.com

Британца судят за попытку сжечь 250-летнюю синагогу

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Жителю английского города Эксетер предъявили обвинения в поджоге и попытке подвергнуть опасности жизни других людей. К такому решению пришли в суде главного города графства Девоншир.Отмечается, что 51-летний Тристан Морган пытался сжечь старинную синагогу, построенную в 1764 году. Синагога, которой уже более 250 лет – третья древнейшая синагога Британии. Преступление, совершенное подозреваемым было зафиксировано на камеры наблюдения. Он облил здание зажигательной смесью и пытался поджечь его.Инцидент произошел в минувшую субботу. В результате происшествия синагоге был нанесен незначительный ущерб.