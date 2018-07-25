СМИ: Британия не имеет средств на закупку вооружения
Тендер на закупку новых фрегатов для Британии был приостановлен. В парламенте это объяснили недостатком заявок, однако источник РБК, знакомый с ситуацией, утверждает, что в бюджете просто закончились деньги.
Однако источник не исключает, что в Министерстве обороны "начали осознавать, что дешевому военному кораблю, не оснащенному дорогими радарами, сенсорами и вооружением, будет сложно функционировать в полных подлодок водах", а дорогой уж тем более сейчас недоступен.
Отмечается, что заявок на тендер поступило достаточно, однако все кандидаты ожидали финансирование проекта из оборонного ведомства. Если арсенал Британии не пополнится новыми фрегатами к 2023 году, он опустеет на 13 кораблей, которые по планам должны уйти "на пенсию", так как служат с 1989 года.