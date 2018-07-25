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Фото из архива 25.07 16:04   MIGnews.com

СМИ: Британия не имеет средств на закупку вооружения

Тендер на закупку новых фрегатов для Британии был приостановлен. В парламенте это объяснили недостатком заявок, однако источник РБК, знакомый с ситуацией, утверждает, что в бюджете просто закончились деньги.

Однако источник не исключает, что в Министерстве обороны "начали осознавать, что дешевому военному кораблю, не оснащенному дорогими радарами, сенсорами и вооружением, будет сложно функционировать в полных подлодок водах", а дорогой уж тем более сейчас недоступен.

Отмечается, что заявок на тендер поступило достаточно, однако все кандидаты ожидали финансирование проекта из оборонного ведомства. Если арсенал Британии не пополнится новыми фрегатами к 2023 году, он опустеет на 13 кораблей, которые по планам должны уйти "на пенсию", так как служат с 1989 года.


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