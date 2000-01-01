25.06 08:38 MIGnews.com

Обвинение в изнасиловании отменено, Каттуса освобожден

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Израильские СМИ сообщают о драматическом повороте в деле о расследовании изнасилования семилетней девочки в Биньямин.Обвинение против основного подозреваемого – Мухаммеда Каттуса снято, и он будет освобожден из под стражи.Решение было принято по окончании встречи с представителями государственной прокуратуры и полиции, в которой принял участие главный военный прокурор Шарок Афек.Юристы пришли к выводу о том, что нет достаточных оснований для обвинения против Каттуса, и новые улики, собранные во время дополнительного расследования, проведенного в последние дни, лишь укрепили эту точку зрения.Афек заявил: “После изучения доказательств и улик в деле, а также оперативного анализа совершенных следственных действий, главный военный прокурор пришел к выводу о том, что на настоящий момент нет шанса для признания вины Каттуса. Поэтому главный военный прокурор принял решение об отзыве обвинительного заключения с тем, чтобы предоставить израильской полиции возможность завершить расследование дела”.Ввиду вышеописанного главная военная прокуратура отозвала обвинение и проинформировала военный суд о необходимости немедленного освобождения Каттуса.В сообщение главной военной прокуратуры говорится, что “в сложившейся ситуации и с учетом доказательств собранных до настоящего момента, речь идет о профессиональном решении”.В заявлении прокуратуры говорится о том, что заявление в полицию об изнасиловании было подано 15 апреля. “Девочку опросил опытный следователь по делам детей”. Она указала на Каттуса, как на насильника, и тот был арестован 1 мая. Решение о продлении срока содержания Каттуса под стражей восемь раз продлевалось судом.