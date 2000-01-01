25.06 13:32 MIGnews.com

Офер Касиф: задержание Катуса - свидетельство апартеида

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Арабские депутаты осудили израильскую полицию за то, что та обвинила переселенца с Западного берега в изнасиловании семилетнего ребенка. Они подчеркнули, что данный инцидент является результатом постоянного контроля Израиля над палестинцами.Генерал-майор ЦАХАЛа Шарон Афек снял обвинение против палестинца Мухаммеда Каттуса во вторник утром после многочисленных провалов в полицейском расследовании.“Так выглядит апартеидская система правосудия: палестинец виновен, пока не доказал свою невиновность”, – сказал депутат Хадаш-Таала Офер Кассиф.“Только из-за давления со стороны общественности и СМИ выяснилось, что его судят, не имея доказательств. В то же время насильник свободно ходит, а министр внутренней безопасности Эрдан, лжец и подстрекатель, по-прежнему занимает пост министра”, – сказал Кассиф.После того, как Каттуса был арестован и обвинен в прошлый понедельник, правые политики назвали изнасилование террористическим актом. “Это – не педофилия, а явный терроризм”, – заявил глава партии Наш Дом Израиль Авигдор Либерман в соцсетях.В прошлый понедельник генеральный военный защитник сказал, что нет никаких признаков того, что изнасилование было мотивировано националистической идеологией. Об этом сообщает “Маарив”.