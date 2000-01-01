25.05 08:28 MIGnews.com

Каждый пятый британец считает, что коронавирус создали евреи

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Каждый пятый британец считает, что коронавирус COVID-19 создали евреи, чтобы разрушить экономику ради финансовой выгоды. Об этом сообщают результаты опроса Оксфордского университета.В ходе исследования было опрошено 2500 взрослых. 5,3% из них заявили, что они "немного согласны" с утверждением про создание евреями COVID-19, 6,8% "согласны умеренно", 4,6% - "во многом", а 2,4% "полностью согласны" с этим утверждением.80,8% не поддержали это заявление.Более четверти респондентов также считают, что "знаменитостям платят за то, что они говорят, что у них есть коронавирус", и что политики, например британский премьер-министр Борис Джонсон, "имитировали наличие болезни".В целом, около 60% опрошенных считают, что правительство вводит общественность в заблуждение относительно причин возникновения коронавируса, а 40% считают, что вирус был преднамеренно распространен влиятельными людьми для получения контроля. 20% не верят в него в принципе.