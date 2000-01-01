Йосеф Хаим Махлуф, религиозный израильтянин из района Гиват Зеев, несколько дней назад заметил на дороге сумку.
Подняв её, он обнаружил 40 000 шекелей (11 347 долларов) вместе с чеками на большую сумму. Позже выяснилось, что сумка принадлежала арабу, проживающему в иерусалимском районе Гило.
Несмотря на то, что Махлуф не обязан был возвращать сумку в соответствии с еврейским законодательством, он решил отдать деньги владельцу.
Во время интервью араб, которому принадлежит сумка, вышел в эфир и сказал: "В каждом месте есть хорошие люди и плохие люди. Я счастлив, что в итоге меня благословил Бог кем-то хорошим, кто вернул мне деньги. И я ему очень благодарен. Он святой человек ".