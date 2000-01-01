Мэр Лиона: Взрыв в центре города - уму непостижимый

"Были задействованы все средства для выявления и задержания злоумышленника, который оставил взрывное устройство в сумке или чемодане около булочной на пешеходной улице в Лионе", - заявил парижский прокурор Реми Эйтс в Лионе, третьем по величине французском городе.
Эйтс добавил, что ни одна группа еще не взяла на себя ответственность за взрыв. Число раненых составило 13 - восемь женщин, 10-летняя девочка и четверо мужчин, из которых 11 нуждались в стационарном лечении. Ни одна из их травм не была опасной для жизни.
Сразу после взрыва квартал был эвакуирован и оцеплен полицией. На данный момент охранные заграждения сняты, но булочная, фасад которой не получил никаких повреждений, остается закрытой.
Напомним, полиция объявила в розыск мужчину в возрасте около тридцати лет в темной майке с длинными рукавами и светлых шортах с черным велосипедом, опубликовав снимок с камеры наблюдения.
В пятницу вечером министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила, что еще слишком рано говорить о том, можно ли назвать этот взрыв "террористическим актом".
Мэр второго округа Лиона Дени Броликье заявил, что мощность взрыва была недостаточной, чтобы причинить людям смертельные ранения. Полицейские источники подтверждают, что пакет, начиненный болтами и гайками, содержал относительно низкий заряд взрывчатого вещества и был активирован дистанционно, передает AFP.
"В результате взрыва почти не было ущерба, только разбито стекло в холодильнике, где находилось устройство, - пояснил он. - К счастью, ранения оказались лишь касательными и довольно легкими. Это были металлические элементы, а также осколки стекла".
Броликье добавил, что "взрыв в центре города - уму непостижимый".