25.05 12:37 MIGnews.com

ИГИЛ меняет тактику: партизаны и истощение противника

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После потери территории боевики Исламского государства начинают партизанскую войну.В последние недели газета ИГИЛ "Аль-Наба" поощряла боевиков применять партизанскую тактику и публиковала подробные инструкции о том, как проводить операции. Группировка использует такую ​​тактику в местах за пределами Ирака и Сирии. На данный момент группировка принимает его в качестве стандартной операционной процедуры.В марте ИГИЛ потеряла свой последний значительный участок территории, сирийскую деревню Багхуз, и группа была вынуждена вернуться к своим корням: стиль ведения боя, который избегает прямой конфронтации, ослабляет врага путем истощения и завоевывает поддержку населения.Аналитики утверждают, что эта попытка возродить Исламское государство до сих пор была успешной."Печальная реальность заключается в том, что ИГИЛ все еще очень опасно", - сказала Рита Кац, исполнительный директор SITE Intelligence Group, которая отслеживает экстремистов. "У него есть инструменты и основы, необходимые для создания повстанцев по всему миру".В редком видео, опубликованном сетью ИГИЛ "Аль-Фуркан" в апреле, лидер группы Абу Бакр аль-Багдади призвал последователей сражаться и ослаблять врага путем истощения, подчеркивая, что ведение войны важнее, чем победа.