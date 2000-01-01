25.05 12:54 MIGnews.com

Мать манчестерского смертника предупреждала власти

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BBC сообщает, что мать манчестерского смертника Салмана Абеди, Самия Табаль, предупреждала британские власти о том, что сын проходит “процесс радикализации”.Непосредственно перед терактом террорист позвонил своему брату Хишаму в Триполи, и попросил его передать матери, чтобы та ему позвонила.50-летняя Самия Табаль - выпускница университета Триполи, “ядерный физик” и “очень интеллигентная женщина”.Родители Абеди вернулись в Триполи после свержения Каддафи.Семья Абеди жила в Манчестере по соседству с группой беглых боевиков Ливийской Исламской Боевой Группы. Большая часть этих олюдей впоследствие стала основателями Аль-Каиды Магриба и исламского Государства в Ливии. Среди прочих, соседом был Абд аль-Базет Аззуз, эксперт по взрывным устройствам, работавший под непосредственным руководством Аймана аль-Завахри. Азуз сейчас руководит собственной террористической сетью в восточной Ливии.Барт Абеди, Исмаил, арестован властями Британии. Другой брат, Хтишам, и отец, Рамадан, арестованы в Триполи “контр-террористическими силами”. Ливийские офицеры утверждают, что Хишам “знал о всех деталях заговора”, и сам причастен к “террористической активности” в Триполи.