Австралийский комик шутит по поводу нацистских газовых камер

Исаак Баттерфилд попросил свою аудиторию на фестивале комедии в Мельбурне в Австралии "представить радость людей, когда им сказали, что евреев отправили в газовые камеры", пишет городская газета Herald Sun.
Еврейка, которая находилась среди зрителей шоу, написала комедийному актеру: "Сидеть там, слыша о том, как евреев травили газом восемь миллионов исчезли, включая детей, которые видели, как членов их семей травят газом, пытают или расстреливают, далеко не весело".
Нам уже известно, что ответил Баттерфилд.
Председатель Антидиффамационной комиссии Двир Абрамович сказал в своем заявлении, что "никогда не стоит извергать такую ненавистническую риторику, и Исааку Баттерфилду должно быть стыдно за его отвратительные замечания, которые перескли все границы и растоптали память о погибших".
"Шокирующим является использование истребления шести миллионов евреев в Холокосте для подлых шуток. Если учесть, что трупы убитых отравляющим газом часто кремировали в духовках, то ответ г-на Баттерфилда по электронной почте "вылезай из духовки" вызывает тревогу и злобу", - добавил Абрамович.
Он также призвал Баттерфилда принести извинения и встретиться с пережившими Холокост, чтобы услышать их истории.