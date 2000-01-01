25.04 10:55 MIGnews.com

Сирийские курды сообщили об авиаударе ВВС Турции по их базе

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ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии, есть погибшие и раненые.Удар был нанесен 25 апреля утром, завило командование курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).По информации командования, целью массированных ударов турецких истребителей стала центральная база YPG, находящаяся не далеко от сирийского города Дерик в горах Карачох. Отмечается, что там расположен ряд военных объектов, центр СМИ, радиоцентр и центр связи. В результате авиаудара погибли и получили ранения курдские ополченцы, уточняет РИА Новости.Анкара считает, что YPG связан с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Вместе с тем, курдские ополченцы с американскими военными проводят операцию по освобождению сирийских городов Ракка и Табка от боевиков террористической организации “Исламское государство”.