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Хакерские атаки Ирана на Израиль происходят ежедневно | Фото:25.02 15:42   MIGnews.com

Хакерские атаки Ирана на Израиль происходят ежедневно

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Исламская Республика "нападает на Израиль ежедневно". "Мы наблюдаем за этими атаками, мы видим эти атаки и постоянно предотвращаем их", - заявил Нетаниягу на встрече правительственных чиновников, экспертов по кибербезопасности и предпринимателей на конференции CyberTech.

Бригадный генерал Ноам Шаар, бывший глава отдела киберзащиты военного управления, сообщил Bloomberg, что в 2017 году израильские военные заблокировали попытку Ирана проникнуть в систему противоракетной обороны. Обнаружение хакерской атаки предотвратило опасную ситуацию, в которой израильские граждане больше не смогли бы полагаться на сирены, предупреждающие о потенциальном нападении.

"Мы справились с атаками и создали систему мониторинга, которая позволит нам их остановить, если они попытаются снова напасть", - сказал Шаар. Представители израильских и западных оборонных ведомств уже давно предупреждают, что Иран имеет серьезные возможности в кибервойнах.

Между тем, согласно зарубежным сообщениям, ядерная программа Тегерана якобы стала целью нескольких атак Израиля и США, в том числе мощного вируса Stuxnet, нацеленного на ядерную программу Ирана. По данным PitchBook и базы данных Start-Up Nation Central, кибер-индустрия Израиля уступает только американской, и на ее долю приходится 20 процентов от общего объема кибер-инвестиций, финансируемых венчурными предприятиями во всем мире.


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