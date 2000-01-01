25.02 15:42 MIGnews.com

Хакерские атаки Ирана на Израиль происходят ежедневно

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В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Исламская Республика "нападает на Израиль ежедневно". "Мы наблюдаем за этими атаками, мы видим эти атаки и постоянно предотвращаем их", - заявил Нетаниягу на встрече правительственных чиновников, экспертов по кибербезопасности и предпринимателей на конференции CyberTech.Бригадный генерал Ноам Шаар, бывший глава отдела киберзащиты военного управления, сообщил Bloomberg, что в 2017 году израильские военные заблокировали попытку Ирана проникнуть в систему противоракетной обороны. Обнаружение хакерской атаки предотвратило опасную ситуацию, в которой израильские граждане больше не смогли бы полагаться на сирены, предупреждающие о потенциальном нападении."Мы справились с атаками и создали систему мониторинга, которая позволит нам их остановить, если они попытаются снова напасть", - сказал Шаар. Представители израильских и западных оборонных ведомств уже давно предупреждают, что Иран имеет серьезные возможности в кибервойнах.Между тем, согласно зарубежным сообщениям, ядерная программа Тегерана якобы стала целью нескольких атак Израиля и США, в том числе мощного вируса Stuxnet, нацеленного на ядерную программу Ирана. По данным PitchBook и базы данных Start-Up Nation Central, кибер-индустрия Израиля уступает только американской, и на ее долю приходится 20 процентов от общего объема кибер-инвестиций, финансируемых венчурными предприятиями во всем мире.