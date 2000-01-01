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Сирия: ООН призывает немедленно прекратить боевые действия | Фото:24.12 17:12   MIGnews.com

Сирия: ООН призывает немедленно прекратить боевые действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия в Сирии.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в стране, в которой только за последнюю неделю покинули свои дома порядка 30 тысяч человек.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек обеспокоен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на маршруты эвакуации.

"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения. Недавнее военное обострение привело к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тысяч гражданских лиц, в том числе 30 тысяч только за последнюю неделю", - добавил Дюжаррик.


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