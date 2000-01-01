24.12 06:52 MIGnews.com

Попытка вооруженной инфильтрации на Голанах

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ЦАХАЛ идентифицировал вечером в воскресенье, 23 декабря, вооруженных лиц, перешедших “Альфа-Линию” рядом с заградительными сооружениями на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.ЦАХАЛ открыл огонь.С израильской стороны потерь нет.Это - первая попытка нарушения границы с момента восстановления армией Асада контроля над сирийской частью Голанских высот.В заявлении ЦАХАЛа говорится: “ЦАХАЛ продолжит противодействовать попыткам нарушения израильского суверенитета и соглашению о размежевании сторон 1974 года”.Согласно соглашению 1974 года, территория, непосредственно примыкающая к границе объявлена полностью демилитаризованной буферной зоной, в которой могут оперировать только силы UNDOF.Вооруженные лица вошли в эту буферную зону - но не пересекли границы с Израилем.Рабочее предположение ЦАХАЛа - речь идет о попытке сбора разведывательной информации о порядке охраны израильской границы.