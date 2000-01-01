Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Попытка вооруженной инфильтрации на Голанах 24.12 06:52   MIGnews.com

Попытка вооруженной инфильтрации на Голанах

ЦАХАЛ идентифицировал вечером в воскресенье, 23 декабря, вооруженных лиц, перешедших “Альфа-Линию” рядом с заградительными сооружениями на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

ЦАХАЛ открыл огонь.

С израильской стороны потерь нет.

Это - первая попытка нарушения границы с момента восстановления армией Асада контроля над сирийской частью Голанских высот.

В заявлении ЦАХАЛа говорится: “ЦАХАЛ продолжит противодействовать попыткам нарушения израильского суверенитета и соглашению о размежевании сторон 1974 года”.

Согласно соглашению 1974 года, территория, непосредственно примыкающая к границе объявлена полностью демилитаризованной буферной зоной, в которой могут оперировать только силы UNDOF.

Вооруженные лица вошли в эту буферную зону - но не пересекли границы с Израилем.

Рабочее предположение ЦАХАЛа - речь идет о попытке сбора разведывательной информации о порядке охраны израильской границы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:14
С 2019 года вода подорожает на 4,12%
06:21
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:16
Карлос Гон пробудет в тюрьме еще 10 дней
04:15
Власти Крыма отреагировали на резолюцию ООН
03:22
Папа Римский призвал помолиться за жертв цунами в Индонезии
02:10
Подарок от Google для фанатов сериала “Сайнфелд”
01:01
От цунами на индонезийских островах погибли сотни человек
00:23
Хит: Президент Туркмении спел новогоднюю песню на 3 языках
23:14
Минобороны публикует видео ракетоносцев Ту-160 и Ту-95
22:19
Палестинцы потребовали открыть Парижские Соглашения
21:30
Хайфа: Приемное отделение "Рамбам" заполнено на 200%
21:04
"В Ливане больше нет фабрик по производству точных ракет"
20:45
В Ливане протестующие перекрывают дороги
20:28
Неизвестные пытались поджечь израильское авто
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus