Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Commons.wikimedia.org 24.12 13:37   MIGnews.com

Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км

Легендарная стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе 1972 года, скончалась на 68-м году жизни в Белграде, пишет Večernje novosti.

По данным издания, экс-бортпроводницу в ее квартире нашли полицейские. Они пришли туда по просьбе друзей Вулович, которые забеспокоились, что она в течение нескольких дней не отвечала на звонки.

Что стало причиной смерти бывшей стюардессы, не сообщается. Как пишет СМИ, у женщины были проблемы со здоровьем.

Весна Вулович прославилась, благодаря тому, что единственная из 28 человек выжила в авиакатастрофе лайнера McDonnell Douglas DC-9-32 в 1972 году. Самолет взорвался над немецким городом Хермсдорф, предположительно, по вине хорватских националистов.

Вулович упала с высоты более 10 километров и осталась жива, хотя получила многочисленные травмы. Несколько дней она пролежала в коме, а затем в течение полутора лет восстанавливалась.

Имя Вулович внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
США развернут больше военных в Ираке
15:51
В Восточном Иерусалиме сорван теракт
15:13
В Гвинее создали вакцину от Эболы
14:34
Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием
14:00
ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"
13:06
Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов
12:40
Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена
12:14
Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой
11:59
Электронная любовь. Француженка собралась замуж за робота
11:25
"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"
11:12
США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
10:49
Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены
10:23
В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"
10:05
Обама подписал закон об ограничении сотрудничества с Россией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus