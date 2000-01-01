24.12 13:37 MIGnews.com

Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км

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Легендарная стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе 1972 года, скончалась на 68-м году жизни в Белграде, пишет Večernje novosti.По данным издания, экс-бортпроводницу в ее квартире нашли полицейские. Они пришли туда по просьбе друзей Вулович, которые забеспокоились, что она в течение нескольких дней не отвечала на звонки.Что стало причиной смерти бывшей стюардессы, не сообщается. Как пишет СМИ, у женщины были проблемы со здоровьем.Весна Вулович прославилась, благодаря тому, что единственная из 28 человек выжила в авиакатастрофе лайнера McDonnell Douglas DC-9-32 в 1972 году. Самолет взорвался над немецким городом Хермсдорф, предположительно, по вине хорватских националистов.Вулович упала с высоты более 10 километров и осталась жива, хотя получила многочисленные травмы. Несколько дней она пролежала в коме, а затем в течение полутора лет восстанавливалась.Имя Вулович внесли в Книгу рекордов Гиннесса.