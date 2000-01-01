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Израиль предложил Греции помощь в свете сильных пожаров | Фото:24.07 10:08   MIGnews.com

Израиль предложил Греции помощь в борьбе с пожарами

Израиль объявил сегодня утром, что он предоставит помощь Греции, где погибло по меньшей мере 24 человека, и более 100 получили ранения из-за лесных пожаров.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Jerusalem Post.

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон написал на своей странице в Twitter: "Из- за сильных пожаров в Греции израильские власти (посольство Израиля в Афинах) связались со своими коллегами в Греции, чтобы оказать всю необходимую помощь. На данный момент греческие власти сообщили, что пожары под контролем. В любом случае мы ставим команды в боевую готовность. Израиль находится в распоряжении Греции в той степени, в которой это необходимо. Греческие власти поблагодарили Израиль за предложение".


Напомним, вблизи Афин полыхает пожар. Тысячи людей срочно эвакуируют из их домов в курортном городе Мати и окрестных поселениях.

Спасатели из пожарной службы призывают людей просто закрывать дома и уходить, бросая все.

Отметим, что это худший в Греции пожар с 2007 года, когда пожар город опустошил часть полуострова Пелопоннес, убив десятки людей.

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