Израиль предложил Греции помощь в борьбе с пожарами

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон написал на своей странице в Twitter: "Из- за сильных пожаров в Греции израильские власти (посольство Израиля в Афинах) связались со своими коллегами в Греции, чтобы оказать всю необходимую помощь. На данный момент греческие власти сообщили, что пожары под контролем. В любом случае мы ставим команды в боевую готовность. Израиль находится в распоряжении Греции в той степени, в которой это необходимо. Греческие власти поблагодарили Израиль за предложение".
עקב השריפות הקשות ביוון הרשויות הישראליות ( לשכת רהמ- המלל, שגרירת ישראל באתונה) פנו לעמיתיהן ביוון על מנת להציע כל סיוע נדרש. בשלב זה היוונים מוסרים שהשתלטו על השריפות .בכל מקרה העמדנו צוותים בכוננות. ישראל עומדת לרשותה של יוון ככל שיידרש. שלטונות יוון הודו לישראל על ההצעה.