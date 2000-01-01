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youtube24.07 17:38   MIGnews.com

Источник: пилот сбитого истребителя Су-22 погиб

Один из пилотов сбитого Израилем истребителя погиб, сообщил сирийский чиновник во вторник, 24 июля. Речь идет о Омране Мари, который управлял бомбардировщик Су-22, нарушившим воздушное пространство Израиля.

По словам источника, сирийский полковник был убит во время операции против террористов ISIS на юге Сирии.

О судьбе второго пилота ничего неизвестно.

Сирийский самолет "Сухой" был сбит ВВС ЦАХАЛа во вторник, 24 июля. Истребитель был сбит над Голанскими высотами, успев пролететь 2 км в воздушном пространстве Израиля. В Дамаске отрицают утверждения Иерусалима, заявив, что Су-22 был сбит над сирийской территорией.
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