Источник: пилот сбитого истребителя Су-22 погиб

Один из пилотов сбитого Израилем истребителя погиб, сообщил сирийский чиновник во вторник, 24 июля. Речь идет о Омране Мари, который управлял бомбардировщик Су-22, нарушившим воздушное пространство Израиля.
По словам источника, сирийский полковник был убит во время операции против террористов ISIS на юге Сирии.
О судьбе второго пилота ничего неизвестно.
Сирийский самолет "Сухой" был сбит ВВС ЦАХАЛа во вторник, 24 июля. Истребитель был сбит над Голанскими высотами, успев пролететь 2 км в воздушном пространстве Израиля. В Дамаске отрицают утверждения Иерусалима, заявив, что Су-22 был сбит над сирийской территорией.