24.07 17:38 MIGnews.com

Источник: пилот сбитого истребителя Су-22 погиб

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Один из пилотов сбитого Израилем истребителя погиб, сообщил сирийский чиновник во вторник, 24 июля. Речь идет о Омране Мари, который управлял бомбардировщик Су-22, нарушившим воздушное пространство Израиля.По словам источника, сирийский полковник был убит во время операции против террористов ISIS на юге Сирии.О судьбе второго пилота ничего неизвестно.Сирийский самолет "Сухой" был сбит ВВС ЦАХАЛа во вторник, 24 июля. Истребитель был сбит над Голанскими высотами, успев пролететь 2 км в воздушном пространстве Израиля. В Дамаске отрицают утверждения Иерусалима, заявив, что Су-22 был сбит над сирийской территорией.