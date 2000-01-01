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24.07 16:22   MIGnews.com

ЦАХАЛ: сирийцев предупредили об атаке несколько раз

Сирийский истребитель "Сухой" взлетел с базы Т4 и "быстро продвигался к Израилю", сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис.

Он также отметил, что Израиль предупредил сирийцев самолет на нескольких языках и по нескольким каналам, прежде чем открыть по нему огонь, пишет Ynet.

Во вторник, 24 июля, израильские системы ПВО сбили боевой самолет сирийской армии. По цели были выпущены две ракеты Patriot. Судьба экипажа неизвестна.
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