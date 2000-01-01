24.07 16:22 MIGnews.com
ЦАХАЛ: сирийцев предупредили об атаке несколько раз
Сирийский истребитель "Сухой" взлетел с базы Т4 и "быстро продвигался к Израилю", сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис.
Он также отметил, что Израиль предупредил сирийцев самолет на нескольких языках и по нескольким каналам, прежде чем открыть по нему огонь, пишет Ynet
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Во вторник, 24 июля, израильские системы ПВО сбили боевой самолет сирийской армии. По цели были выпущены две ракеты Patriot. Судьба экипажа неизвестна.
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