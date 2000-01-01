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24.07 16:02   MIGnews.com

ЦАХАЛ: не допустим сирийскую войну в Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис заявил, что Израиль сбил сирийский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что Израиль не допустит проникновения военных действий на свою территорию.

"В последние дни наблюдается эскалация военных действий со стороны сирийской армии, пытающейся отвоевать у повстанцев сирийскую часть Голанских высот", - цитирует Аруц Шева слова представителя ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что сирийский истребитель марки “Сухой” вторгся в израильское воздушное пространство . Ракеты были выпущены после того, как он залетел на два километра вглубь израильской территории.

По сообщениям в сирийских социальных сетях истребитель марки “Сухой”, сбитый системой ПВО Израиля, разбился на территории Сирии.
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