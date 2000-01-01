24.07 16:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ: не допустим сирийскую войну в Израиль

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис заявил, что Израиль сбил сирийский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что Израиль не допустит проникновения военных действий на свою территорию."В последние дни наблюдается эскалация военных действий со стороны сирийской армии, пытающейся отвоевать у повстанцев сирийскую часть Голанских высот", - цитирует Аруц Шева слова представителя ЦАХАЛа.Ранее сообщалось, что сирийский истребитель марки “Сухой” вторгся в израильское воздушное пространство . Ракеты были выпущены после того, как он залетел на два километра вглубь израильской территории.По сообщениям в сирийских социальных сетях истребитель марки “Сухой”, сбитый системой ПВО Израиля, разбился на территории Сирии.