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Лунное затмение можно будет наблюдать из любой точки Израиля | Фото:24.07 12:34   MIGnews.com

Лунное затмение можно будет наблюдать из любой точки Израиля

Редкое астрономическое событие, которое должно состояться на этой неделе, может ознаменовать "конец дней", по мнению некоторых, которые следовали феномену "кровавой луны", а некоторые даже связывают небесное событие с переносом посольства США в Иерусалим, пишет во вторник, 24 июля The Times of Israel.

По мере того, как Луна поднимется в пятницу, начнется самое длинное лунное затмение в этом веке, предлагая наблюдателям за горизонтом возможность лицезреть за затмением.

Отметим,ч то именно благодаря преломлению во время полного лунного затмения луна окрашивается в красный. Кроме того, луна покрыта реголитом, который обладает свойством "обратного рассеивания". За счет этого много света отражается. Во время полного лунного затмения рассеянный солнечный свет возвращается обратно на Землю.

По данным издания, 27 июля израильтяне смогут увидеть продолжительное лунное затмение. Оно начнется в 22:30 и продлится 1 час 43 минуты.

Жители Еврейского Государства смогут увидеть большую часть затмения из городов и без телескопа.
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