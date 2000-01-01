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Сотни палестинцев протестуют против саммита в Бахрейне 24.06 20:30   MIGnews.com

Сотни палестинцев протестуют против саммита в Бахрейне

Сотни палестинцев протестуют против экономического саммита, инициированным США, который будет проходить в Бахрейне.

Протестующие собрались в городах на Западном берегу, в том числе в Рамалле, Шхеме и Хевроне, где произошли столкновения.

США анонсировали экономическую конференцию, которая состоится во вторник и среду. это потенциальная возможность для палестинцев получить миллиарды инвестиций в случае мира с Израилем, пишет Timesofisrael.

Но палестинцы игнорируют конференцию, обвинив Соединенные Штаты в произраильской предвзятости - США пытаются откупиться от своих амбиций на независимость и государственность.

В знак протеста возле Хеврона протестующие сидели вокруг гроба с надписями: "Нет, чтобы договориться о столетии".

Протестующие жгли фотографии Трампа и короля Бахрейна.

Палестинские группировки призвали к новым протестам на Западном берегу и в Газе во вторник.


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