Сотни палестинцев протестуют против саммита в Бахрейне
Сотни палестинцев протестуют против экономического саммита, инициированным США, который будет проходить в Бахрейне.
Протестующие собрались в городах на Западном берегу, в том числе в Рамалле, Шхеме и Хевроне, где произошли столкновения.
США анонсировали экономическую конференцию, которая состоится во вторник и среду. это потенциальная возможность для палестинцев получить миллиарды инвестиций в случае мира с Израилем, пишет Timesofisrael.
Но палестинцы игнорируют конференцию, обвинив Соединенные Штаты в произраильской предвзятости - США пытаются откупиться от своих амбиций на независимость и государственность.
В знак протеста возле Хеврона протестующие сидели вокруг гроба с надписями: "Нет, чтобы договориться о столетии".
Протестующие жгли фотографии Трампа и короля Бахрейна.
Палестинские группировки призвали к новым протестам на Западном берегу и в Газе во вторник.