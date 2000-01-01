24.05 20:55 MIGnews.com
В Украине – 20986 зараженных COVID-19, 617 жертв
В Украине увеличилось количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро воскресенья, 24 мая.
Всего в Украине зафиксировано 20986 инфицированных. За последние сутки было зарегистрировано 406 новых случаев заражения.
Скончались от коронавируса 617 человек. Выздоровевшими на сегодняшний день считаются 7099 украинцев.
Новые данные свидетельствуют о том, что в Украине количество новых случаев заражения начало сокращаться. К примеру, в пятницу было 442 новых случаев, в субботу – 432.
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