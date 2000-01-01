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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США | Фото:24.05 20:45   MIGnews.com

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США

Федеральное управление гражданской авиации США ожидают одобрение для возобновления полетов самолетов Boeing 737 MAX уже в конце июня.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает CBS News со ссылкой на три источника.

Как отметили собеседники издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято и не определенна точная дата.

Отмечается, что члены Международной организации гражданской авиации уже проинформированы об этом.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта всего за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

За авиакатастрофой последовали запреты на полеты Boeing 737 MAX. Так, FAA 13 марта запретила полеты этой модели над США.


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