24.05 20:45 MIGnews.com
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США
Федеральное управление гражданской авиации США ожидают одобрение для возобновления полетов самолетов Boeing 737 MAX уже в конце июня.
Об этом в пятницу, 24 мая сообщает CBS News
со ссылкой на три источника.
Как отметили собеседники издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято и не определенна точная дата.
Отмечается, что члены Международной организации гражданской авиации уже проинформированы об этом.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта всего за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
За авиакатастрофой последовали запреты на полеты Boeing 737 MAX. Так, FAA 13 марта запретила полеты этой модели над США.
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