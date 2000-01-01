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В Иране 30 человек арестованы на частном занятии йогой | Фото:24.05 21:45   MIGnews.com

В Иране 30 человек арестованы на частном занятии йогой

Согласно отчету, 30 человек, участвовавших в занятии йогой, были арестованы во время частного урока в Иране, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях страны.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает "Би-би-си".

Они были задержаны в особняке в северном городе Горган, где, по-видимому, принимали участи в смешанном занятии.

Местный сотрудник министерства юстиции сообщил, что инструктор, который также был арестован, не имел лицензии на проведение урока и рекламировал свой курс в Instagram.

Он также сказал, что те, кто принимал участие, были одеты в "неуместные наряды" и "вели себя неадекватно", сообщает информационное агентство Tasnim.

Исламский истеблишмент в Иране не разрешает заниматься спортом совместно мужчинам и женщинам. Преподавание йоги профессионального уровня также запрещено в стране.

Подробностей об одежде или поведении задержанной группы не сообщалось, однако, выяснилось, что силы безопасности Ирана некоторое время следили за резиденцией, прежде чем произвести аресты.


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