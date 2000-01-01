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В Коста-Рике убили израильского бизнесмена | Фото: Thinkstock24.03 12:53   MIGnews.com

В Коста-Рике убили израильского бизнесмена

Коста-риканская пресса сообщает об убийстве гражданина Израиля – утром 23 марта 48-летний израильтянин был застрелен в спальном районе столицы страны, Сан-Хосе. Полиция опознала жертву как Михаэля Чейна Каспи.

Как показало расследование, перед гибелью израильтянин покинул дом в районе Сабана-Сур, собираясь сесть в ожидавший его автомобиль. Выйдя за ворота, он был окружен группой из не менее трех подозреваемых, которые четырежды выстрелили в него и скрылись с места преступления. Услышав выстрелы, соседи вызвали полицию, но мужчина их не дождался - получив ранение в голову и грудь, он скончался.

В качестве основного мотива для преступления правоохранители рассматривают ограбление.

Каспи часто посещал Коста-Рику, где занимался сделками с недвижимостью и владел теннисным клубом, периодически давая уроки на корте. Местного гражданства у него не было.

В МИДе подтвердили информацию об убийстве, отметив, что родственников мужчины уже оповестили о трагедии, и о том, что ведутся работы по возвращению тела Михаэля на родину.
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