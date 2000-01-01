В Нигерии террористы похитили более 110 школьниц

Боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе.
Об этом в субботу, 24 февраля сообщает местное издание PM News со ссылкой на полицию.
"Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен", - рассказал Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети не вернулись домой после атаки экстремистов.
По его словам, сперва власти отрицали факт похищения школьниц боевиками "Боко Харам". "В связи с этим родители решили действовать вместе для их освобождения", - сообщил Манзо. Официальных данных о числе пропавших девочек нигерийские власти пока не обнародовали.
По данным издания, школа была атакована вечером 19 февраля вооруженными боевиками "Боко Харам". До сих пор местонахождение пропавших школьниц не известно.
Напомним, в апреле 2014 года боевики Боко Харам похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии.