24.02 13:18 MIGnews.com

В Нигерии террористы похитили более 110 школьниц

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Боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает местное издание PM News со ссылкой на полицию."Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен", - рассказал Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети не вернулись домой после атаки экстремистов.По его словам, сперва власти отрицали факт похищения школьниц боевиками "Боко Харам". "В связи с этим родители решили действовать вместе для их освобождения", - сообщил Манзо. Официальных данных о числе пропавших девочек нигерийские власти пока не обнародовали.По данным издания, школа была атакована вечером 19 февраля вооруженными боевиками "Боко Харам". До сих пор местонахождение пропавших школьниц не известно.Напомним, в апреле 2014 года боевики Боко Харам похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии.