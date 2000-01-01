Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Нигерии террористы похитили более 110 школьниц | Фото:24.02 13:18   MIGnews.com

В Нигерии террористы похитили более 110 школьниц

Боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщает местное издание PM News со ссылкой на полицию.

"Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен", - рассказал Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети не вернулись домой после атаки экстремистов.

По его словам, сперва власти отрицали факт похищения школьниц боевиками "Боко Харам". "В связи с этим родители решили действовать вместе для их освобождения", - сообщил Манзо. Официальных данных о числе пропавших девочек нигерийские власти пока не обнародовали.

По данным издания, школа была атакована вечером 19 февраля вооруженными боевиками "Боко Харам". До сих пор местонахождение пропавших школьниц не известно.

Напомним, в апреле 2014 года боевики Боко Харам похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Умерла британская актриса Эмма Чэмберс
21:37
Аргентина: пес провел 11 лет у могилы своего хозяина
20:55
Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии
20:29
В Ираке объяснили, зачем Багдаду системы С-400
19:58
Серия взрывов в Йемене
19:12
Скончался лидер Пелег Йерушалми
18:55
Археологи обнаружили некрополь из сорока саркофагов
18:36
Бывший премьер-министр сравнил Беннета и Кахлона с клеем
17:59
Япония: американец подозревается в жестоком убийстве девушки
17:28
В Индии задержали израильтян за аэросъемку
16:59
Жертвами теракта в Сомали стали 38 человек
16:25
В Тунисе задержали корабль с оружием из РФ
15:50
ХАМАС: перемещение посольства настроит регион против Израиля
15:15
В Индии автомобиль врезался в школу, погибли 9 детей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus